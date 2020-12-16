إرتفاع صادم بعدد إصابات كورونا في لبنان... كم بلغ؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و11 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 1264 إصابة أمس إضافة الى 13 حالة وفاة.