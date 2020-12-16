18
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحريري من بكركي: لا حكومة كيف ما كان ولا غطاء على أحد
Lebanon 24
16-12-2020
|
20:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى أن "الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيساً لها إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت".
واضاف: "ناك إصرار على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد".
وكانت مصادر بكركي قد افادت ان زيارة الحريري مهمة وملحة في الوقت الحالي في ظل الوضع في البلد الذي لا يحتمل إضاعة الوقت وهذه الزيارة هي لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.
واشارت "ام تي في" الى ان الراعي سيستبقي الحريري على مائدة العشاء.
تابع
الأكثر قراءة
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
Lebanon 24
توقعات أبراج ماغي فرح لـ2021.. عام إستثنائي لهذيْن البرجيْن
12:40 | 2020-12-16
16/12/2020 12:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-16
16/12/2020 09:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليقه المثير للجدل عن "الهيبة"..رامي عياش يسأل:"مين هالممثل الأهبل"
Lebanon 24
بعد تعليقه المثير للجدل عن "الهيبة"..رامي عياش يسأل:"مين هالممثل الأهبل"
06:00 | 2020-12-16
16/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
Lebanon 24
وسامة شقيق تيم حسن تشغل الجمهور... هل تفوق عليه؟ (صورة)
12:00 | 2020-12-16
16/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:28 | 2020-12-16
16/12/2020 08:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:27 | 2020-12-16
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
22:02 | 2020-12-16
ضبط مصنع للمخدرات في بريتال ومتهم بجريمة قتل يسلم نفسه لمكتب مخابرات بعلبك
21:58 | 2020-12-16
حكم جديد بحق فضل شاكر... إليكم التفاصيل
21:40 | 2020-12-16
بعد الفيضان في بشمزين..رئيس البلدية يكشف السبب
21:00 | 2020-12-16
التهريب متوقّف على المعابر غير الشرعية...والسبب خلافات العشائر والهجانة السورية
20:35 | 2020-12-16
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
فيديو
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
16/12/2020 23:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
16/12/2020 23:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
16/12/2020 23:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact