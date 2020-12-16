الحريري من بكركي: لا حكومة كيف ما كان ولا غطاء على أحد

أشار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى أن "الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيساً لها إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت".واضاف: "ناك إصرار على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد".وكانت مصادر بكركي قد افادت ان زيارة الحريري مهمة وملحة في الوقت الحالي في ظل الوضع في البلد الذي لا يحتمل إضاعة الوقت وهذه الزيارة هي لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.واشارت "ام تي في" الى ان الراعي سيستبقي الحريري على مائدة العشاء.