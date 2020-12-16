لبنان

المكتب التربوي في المستقبل: لالتزام إضراب هيئة التنسيق

Lebanon 24
16-12-2020 | 19:58
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حيا المكتب التربوي في "تيار المستقبل" في بيان، "الهيئة الادارية والتعليمية في الثانويات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للجهود التي تبذل في المهمات التربوية التي انيطت بها خلال هذه الأزمة، وأثبتت للقاصي والداني أنها صاحبة رسالة سامية وعملت ولا تزال بكل جدارة وضمير حي، رغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الوطن".

وأكد "ضرورة الالتزام التام بالاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق، إذ أن الوضع الذي وصلت إليه البلاد من تدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين عموما والأساتذة والمعلمين خصوصا، والارتفاع الجنوني لسعر صرف العملة الوطنية، ناهيك عن العراقيل في الملف الحكومي وتأخر تشكيل حكومة الانقاذ وما إلى ذلك من تداعيات سلبية خطيرة على كل المستويات، ستنتج من كل ذلك عواقب وخيمة لن تحمد عقباها. لوطننا وشعبنا علينا حق، وما ضاع حق وراءه مطالب".
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