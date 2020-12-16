بعد الأمطار العزيرة... هذا ما طلبه وزير الأشغال

أعطى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار، "التوجيهات اللازمة لكل فرق الصيانة والمتعهدين في الوزارة ليكونوا في حالة طوارىء قصوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح جميع أقنية تصريف مياه الامطار، ومواجهة اضرار العاصفة المتوقعة".