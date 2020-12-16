مسلحون مجهولون إطلقوا النار باتجاه فصيلة قوى الأمن في بعلبك ما دفع بالحرس إلى الرد

أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار باتجاه فصيلة قوى الأمن الداخلي في بعلبك، ما دفع بالحرس إلى الرد بالمثل دون وقوع إصابات.



وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة مطلقي النار.

