لبنان

مسلحون مجهولون إطلقوا النار باتجاه فصيلة قوى الأمن في بعلبك ما دفع بالحرس إلى الرد

Lebanon 24
16-12-2020 | 20:29
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أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار باتجاه فصيلة قوى الأمن الداخلي في بعلبك، ما دفع بالحرس إلى الرد بالمثل دون وقوع إصابات.

وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة مطلقي النار.
المصدر: الوكالة الوطنية
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قوى الامن الداخلي

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