استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"

أشارت مصلحة الارصاد الجوية انه سيحصل تكوين إعصار، أي أقل من إعصار وأكبر من عاصفة وقوته ليست اعصاراً انما تكوينه بشكل إعصار.ووفق الرسم البياني، يسمى تكوين شكل الاعصار عين الاعصار، وقوة الهواء بداخله ليست قوية ولو كانت قوية لضرب الداخل اللبناني والسوري لأن الأعاصير في منطقة البحر لا تكون قوية وهذا حصل منذ عشرات السنين. واكثر المناطق التي ستتأثر بذلك المناطق الشمالية. وتتوقّع مصلحة الارصاد الجوية هطول كميات كبيرة من الامطار.وأعطى وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار التوجيهات اللازمة لكل فرق الصيانة والمتعهدين في الوزارة ان يكونوا في حالة طوارئ قصوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح جميع اغنية تصريف مياه الامطار.