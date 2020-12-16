لبنان

عملية سرقة مدبرة في صيدا.. هكذا سلبوا تاجر خضار 10 ملايين ليرة!

Lebanon 24
16-12-2020 | 20:10
A-
A+
Doc-P-775645-637437507867710527.jpg
Doc-P-775645-637437507867710527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت سوق بيع الخضار والفاكهة - الحسبة في مدينة صيدا، عملية سلب مدبرة من عصابة توزع افرادها الأدوار في ما بينهم للاستيلاء على مبلغ من المال كان في حوزة تاجر خضار، حضر إلى الحسبة لشراء كمية من الخضار والفاكهة وبيعها في منطقة أخرى، ولم يتنبه إلى فقدانه عشرة ملايين ليرة كان يضعها في جيبه الا بعد فوات الأوان ومغادرة منفذي عملية السلب والذين اظهرت كاميرات المراقبة لاحقا انهم اربعة، وانهم حضروا وغادروا في سيارة "BMW" فضية مجهولة باقي المواصفات.

ويظهر فيديو سجلته احدى كاميرات المراقبة كيف نفذ عملية السلب اثنان على الأقل من المشتبه بهم الأربعة، إذ سحب أحدهما المبلغ من جيب التاجر، ومن ثم وضعه في كيس في داخله خضار كان يحمله الشخص الآخر، قبل ان يغادرا المكان برفقة آخرين كانا في انتظارهما في الخارج.

وتم ابلاغ القوى الأمنية التي باشرت تحقيقاتها في الحادثة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:23 | 2020-12-17
01:16 | 2020-12-17
00:48 | 2020-12-17
00:33 | 2020-12-17
00:24 | 2020-12-17
00:13 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website