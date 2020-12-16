لبنان

بعد الفيضان في بشمزين..رئيس البلدية يكشف السبب

Lebanon 24
16-12-2020 | 21:40
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حذرت بلدية بشمزين في بيان، "أهالي البلدة والجوار من سلوك طرق البلدة العامة والداخلية، حيث شكلت الأمطار سيولا وفيضانات غزيرة تسببت بها العاصفة التي تضرب لبنان".

وأكد رئيس البلدية الدكتور فوزي كلش أن "البلدية تعمل على إصلاح وضع الطرق وسحب المياه لتصبح سالكة أمام المواطنين. كما تقوم عناصر البلدية بمساعدة السيارات العالقة في الطرق".

وأشار إلى أن" سبب فيضان المياه على الطرق في بشمزين هو وجود قساطل الصرف الصحي في الوديان، الأمر الذي أدى إلى ضيق المجرى لتصريف المياه"، متمنيا من الجميع "التعاون والتزام ما صدر عن البلدية لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن".
 
وبسبب الطقس الذي أعاق تحرك الأهالي، أنقذ عناصر من الدفاع المدني وبالتعاون مع عناصر شرطة البلدية، مواطنين احتجزتهم السيول الغزيرة داخل سياراتهم على طريق عام بشمزين -الكورة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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