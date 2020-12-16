ضبط مصنع للمخدرات في بريتال ومتهم بجريمة قتل يسلم نفسه لمكتب مخابرات بعلبك

ضبطت قوة من الجيش مصنعا لصناعة المخدرات (حبوب الكابتاغون) وكمية موضبة منها داخل منزل احد المطلوبين من آل "ط" خلال عملية دهم في بلدة بريتال.و لا يزال الجيش يعمل على ملاحقة المطلوبين، تزامنا مع نقل معدات صناعة المخدرات وسط تعزيزات مؤللة.من جهة ثانية سلم المدعو ح. ح. ط. المتهم بجريمة قتل قيصر دلول في بلدة علي النهري نفسه إلى مكتب مديرية المخابرات في بعلبك.