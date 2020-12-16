جريح بانفجار قنبلة في مخيم عين الحلوة

نقل الفلسطيني (م. ح) الى مستشفى "النداء الانساني" داخل مخيم عين الحلوة مصابا بجروح مختلفة بعد انفجار قنبلة في أحد الأزقة المتفرعة من سوق الخضار. وأفيد أن القنبلة انفجرت عن طريق الخطأ وأن اصابته غير خطيرة ويتلقى العلاج اللازم.