لبنان

جريح بانفجار قنبلة في مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
16-12-2020 | 23:36
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نقل الفلسطيني (م. ح) الى مستشفى "النداء الانساني" داخل مخيم عين الحلوة مصابا بجروح مختلفة بعد انفجار قنبلة في أحد الأزقة المتفرعة من سوق الخضار. وأفيد أن القنبلة انفجرت عن طريق الخطأ وأن اصابته غير خطيرة ويتلقى العلاج اللازم.
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عين الحلوة

قنبلة

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