زيارة الحريري للراعي: أحيطت بسرية.. وهذه تفاصيل اللقاء

أشارت مصادر مطلعة لـ"لبنان ٢٤" أن زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بكركي تم التحضير لها منذ أسبوع وأحيطت بسرية واللقاء دام من السابعة إلى التاسعة والنصف تخلله عشاء بحيث اطلع البطريرك من الحريري على تفاصيل مسار تأليف الحكومة والعقبات التي تحول دون الإعلان عنها.وقد أكد الحريري للبطريرك أن التشكيلة التي قدمت لرئيس الجمهورية أخذت كل الاعتبارات وهي مؤلفة من اختصاصيين لديهم الكفاءة وأنه سبق وتم التفاهم مع رئيس الجمهورية على الأسماء وبدا مستغرباً اذا ما كانت العقدة داخلية أم خارجية.البطريرك من جهته كان مستمعاً للحريري وللمسار الذي سلكه وصولاً إلى تقديم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية.وقد وعد البطريرك الحريري بإجراء الاتصالات اللازمة مع المعنيين كافة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية من أجل إنقاذ البلد مما يتخبط فيه وتسريع عجلة إعلان الحكومة.وتطرق اللقاء ايضاً إلى موضوع القضاء والاستدعاءات الأخيرة.