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لبنان
ضبط معمل كبتاغون خلال مداهمات في بريتال
Lebanon 24
17-12-2020
|
00:24
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 16 /12 /2020، دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوة من الجيش عدداً من المنازل في بلدة بريتال ـــ البقاع. وعلى الأثر اشتبكت الدورية المذكورة مع عدد من المطلوبين ولم تُسجل أي إصابات في صفوف العسكريين، كما ضبطت معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون وكمية منها إضافة إلى أسلحة حربية مختلفة. وقد قام المدعو(ح.ط) قاتل المواطن (ق.د) في بلدة علي النهري والصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف، بتسليم نفسه لعناصر الدورية.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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