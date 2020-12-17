لبنان

حملة شتائم

Lebanon 24
17-12-2020 | 04:18
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قوبلت تغريدة لنائبة رئيس تيار سياسي ضد بعض الاعلام بحملة شتائم كبيرة وانتقادات طاولت اداءها وحزبها والعهد تماما كما في معظم تصريحاتها وتغريداتها.
المصدر: النهار
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