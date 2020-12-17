تهريب صفقة في وزارتي الزراعة والثقافة

يتم تهريب صفقة عبر وزارتي الثقافة والزراعة لشراء أشجار بموجب اتفاق رضائي يتجاوز الثلاثة مليارات ليرة لتوزيعها على المحاسيب، ويجرى التحضير لمسرحية تقوم على تقديم شركة تعود لشقيق مستشار في "الزراعة"، عرضاً ثم سحبه بحجة المصداقية وإبعاد المقرّبين، توصلاً إلى إبرام الصفقة مع شركة أخرى جاهزة.