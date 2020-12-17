لبنان

جهة سياسية منزعجة

Lebanon 24
17-12-2020 | 04:36
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تحدثت مصادر نيابية عن انزعاج جهة سياسية سعت لتكليف الرئيس سعد الحريري فيما هو منقطع عن التواصل معها.
المصدر: نداء الوطن
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