كهرباء زحلة على طاولة لجنة الأشغال

يؤكد نواب أن لجنة الأشغال العامة ستناقش اليوم مسألة انتهاء عقد امتياز زحلة الكهربائي على أن يصار الى تمديد الامتياز خلال الجلسة التشريعية التي ستعقد الأسبوع المقبل.

