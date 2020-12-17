لبنان

كهرباء زحلة على طاولة لجنة الأشغال

Lebanon 24
17-12-2020 | 04:37
A-
A+
Doc-P-775697-637437792989791663.jpg
Doc-P-775697-637437792989791663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤكد نواب أن لجنة الأشغال العامة ستناقش اليوم مسألة انتهاء عقد امتياز زحلة الكهربائي على أن يصار الى تمديد الامتياز خلال الجلسة التشريعية التي ستعقد الأسبوع المقبل.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
دار الافتاء في البقاع تطالب التمديد لكهرباء زحلة
lebanon 24
17/12/2020 07:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الترشيشي: كهرباء زحلة تجربة رائدة يجب تعميمها
lebanon 24
17/12/2020 07:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام على الطريق الدولية شتورا المصنع للتجديد لكهرباء زحلة
lebanon 24
17/12/2020 07:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تجمع الصناعيين بقاعا: تجربة كهرباء زحلة دليل على إنتاجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
lebanon 24
17/12/2020 07:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24

كهرباء زحلة

لجنة الاشغال النيابية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2020-12-17
07:20 | 2020-12-17
07:04 | 2020-12-17
07:02 | 2020-12-17
07:01 | 2020-12-17
06:58 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website