لبنان

منذ شهر.. 60 سائقاً لبنانياً محجوزون على الحدود اللبنانية-السورية

Lebanon 24
17-12-2020 | 06:04
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اطلق 60 سائق شاحنة لبنانيين صرختهم بعد ان تم احتجازهم بين الحدود اللبنانية والسورية الشمالية من الجهة السورية منذ اكثر من شهر، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 

ووفقاً للسائقين فقد خرجوا من الاراضي اللبنانية بشاحناتهم المحملة بالحجارة والرمال من لبنان بشكل طبيعي، وعند وصولهم للحدود السورية تم اخذ اوراقهم واوراق شاحناتهم وهم محجوزين في شاحناتهم منذ حوالي الشهر من دون معرفة الاسباب.

وطالب السائقون وعائلاتهم من المسؤولين اللبنانيين التحرك لانهاء هذه المشكلة. 
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