لبنان

استعدوا لذروة جديدة لإصابات كورونا.. ماذا ينتظرنا بالأيام المقبلة؟

Lebanon 24
17-12-2020 | 06:28
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كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " «هدنة» العدّاد تنتهي: نحو ذروة جديدة؟": "استبق وزير الصحة العامة، حمد حسن، أمس، صدور عدّاد الإصابات اليومي ليخبرنا بأن ما كان إيجابياً حتى أول من أمس انتهى. هكذا، بتغريدة مقتضبة، رسم حسن الاتّجاه التصاعدي الجديد الذي سيشهده فيروس كورونا في البلاد، بعد «هدنة» استمرت نحو أسبوعين. فمن الآن وصاعداً، يبدأ فيروس كورونا ذروة جديدة مع عودة الاختلاط إلى ما كان عليه، مترافقاً مع موسم الإنفلونزا الذي يفترض أن يحمل أعداداً إضافية من المصابين. وترجمة هذا المشهد تجلّت أمس في تحليق أعداد الإصابات التي تخطّت عتبة الـ2000 إصابة مع تسجيل 2056، غالبيتها محلية (2008)، و11 وفاة و1001 حالة استشفائية.
هذه الأرقام هي المقدمة لما سيكون عليه الفيروس خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع اقتراب موسم الأعياد، وربما تمتد هذه الذروة لتستمر أسابيع وأشهراً. وفي هذا الإطار، حذّر حسن مما قد يأتي، داعياً المواطنين إلى «التنبه والحذر الشديد خلال أسبوعَي الأعياد».
المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي، فراس الأبيض، لاقى حسن في ما يخص الآتي من الأيام، معتبراً أن الانخفاض في الأعداد خلال الأيام الماضية «ليس بالضرورة جراء الامتثال لتدابير السلامة»، والدليل مطالبة البعض بتخفيف إجراءات السلامة خلال فترة العطلة. وفي هذا السياق، يتخوّف الأبيض من «مفاجآت الفيروس»، مشيراً إلى أنه «بالأمس ظهرت أعراض العدوى على اثنين من موظفينا كانا قد أصيبا منذ أشهر، وأتت نتائج الفحص إيجابية مرة أخرى». انطلاقاً من هنا، يرى الأبيض أن «كورونا أثبت أنه فيروس صعب، وسيكون هناك مزيد من الفصول في هذه القصة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 


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