العقوبات الأميركية الأكثر قساوة قريباً

اعتبرت مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع أن الفترة الممتدة من السادس من كانون الثاني الى العشرين منه ستكون فترة فرض العقوبات الأكثر قساوة، و التي ستطال عددًا من اللبنانيين تحت قانون ماغنيتسكي. من هذا المنطلق تتابع المصادر: يظهر جليًا محاولات البعض في التودد الى الأميركيين قبل حلول هذا التاريخ عسى وعلّ.