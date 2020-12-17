16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جبران باسيل... "من بعدي الطوفان"
مصباح العلي
|
Lebanon 24
17-12-2020
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عمق الازمة و فداحة الانهيار الشامل لم يردعا الطبقة الحاكمة من الأمعان في سياسة الهروب ودفن الرؤوس في الرمال. آخر الهلوسات في هذا المجال التسابق الحاصل بفتح ملفات الفساد. اما الحقيقة فتكمن بمراهنة أولياء الشأن على شد العصب الطائفي من جديد وتلتهي بحروب الزواريب الضيقة.
في هذا الصدد، قلب جبران باسيل الطاولة بعد فرض العقوبات الاميركية عليه وفق منطق "من بعدي الطوفان"، ووفق نقاشات قصر بعبدا. فالأمر لن يقتصر على ضمانة نيل ثلث الحكومة من رئيس الحكومة حفاظا على رأس باسيل في المعادلة السياسية بقدر فتح الملفات القضائية ضد الحلفاء والخصوم.
يعلم القاصي والداني في لبنان أن الفساد آفة منفشية في مفاصل الادارات والمؤسسات الرسمية، كما الارادة العميقة الممسكة بالسياسة والاقتصاد وبالقرار الرسمي، وما التهديد بنبش الملفات سوى محاولة يائسة من بعض الأطراف لإعادة تعويم نفسها أمام الخارج وإلقاء التهمة على الآخرين.
يفيد متابعون عن تصاعد المسلسل الفضائحي بين الأطراف المتنازغة داخل السلطة مع زيادة حجم الضغط الخارجي واستفحال الازمة الداخلية حتى حدود الانفجار، ولعل ما يزيد من الاجواء تشنجا الدعوات إلى استقالة رئيس الجمهورية والذهاب نحو تسوية شاملة تعيد تركيب نظام لبنان السياسي.
بغض النظر عن فكرة إعادة تكوين السلطة من بوابة انتخابات نيابية مبكرة قد تسبقها مرحلة انتقالية، تكمن الطامة الكبرى عند جبران باسيل بعد نهاية عهد ميشال عون بعد 4 سنوات عجاف بقدر تداعيات ذلك على "التيار الوطني الحر" و مشروعه السياسي، يحدث ذلك بغض النظر عن جوقة سياسية لا طائل منها تلعب دور فرقة الموسيقى فوق سطح التايتانيك فيما الكل يترقب المصير الأسود بعيون مفتوحة.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
Lebanon 24
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
20:35 | 2020-12-16
16/12/2020 08:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 30 عنصراً أمنياً.. فاليري أبو شقرا تتحدّث للمرة الأولى عن يوم زفافها الملغى (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 30 عنصراً أمنياً.. فاليري أبو شقرا تتحدّث للمرة الأولى عن يوم زفافها الملغى (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
16/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
19:41 | 2020-12-16
16/12/2020 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
06:58 | 2020-12-17
17/12/2020 06:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:38 | 2020-12-17
17/12/2020 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مصباح العلي
أيضاً في لبنان
13:05 | 2020-12-17
برّي دعا لجلسة عامة الإثنين في قصر الأونيسكو.. و68 بنداً على جدول الأعمال (صور)
13:00 | 2020-12-17
السيناريو الاسوأ... استكمال عون ولايته الرئاسية من دون حكومة!
12:57 | 2020-12-17
وهبه التقى سفيرَيْ بريطانيا والصين
12:37 | 2020-12-17
افترش الارض وأضرب عن الطعام.. ماذا يجري داخل قصر عدل بيروت؟ (فيديو)
12:35 | 2020-12-17
إرجاء جلسة متابعة دعوى الطفلة صوفي مشلب إلى 2 شباط
12:19 | 2020-12-17
وقفتان لمحتجين امام شركتي الفا وتاتش: 4 مطالب وتحذير من التصعيد
فيديو
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
Lebanon 24
ميزات عديدة لمتصفح "Edge" الجديد.. أبرزها تقليل استهلاك البطاريات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-16
17/12/2020 13:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact