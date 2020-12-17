مسعى عربي للدفع في تشكيل الحكومة

علمت «الجمهورية»، انّ مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي سيزور بيروت اليوم، وستكون له سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين. ورجحت مصادر مواكبة للزيارة احتمال وجود مسعى عربي ما للدفع في تشكيل الحكومة الى الامام.