طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا الارز، كفردبيان حدث بعلبك، وافقا العاقورة.



أما طريق ضهر البيدر فسالكة والرؤية وسط، وطريق ترشيش زحلة سالكة والرؤية سيئة بسبب كثافة الضباب.