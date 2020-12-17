قطع مياه في هذه المناطق.. والسبب غزارة الأمطار

صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان التالي:

"أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه بسبب غزارة الأمطار، إرتفعت نسبة العكار في مياه نبع المضيق ونبع جعيتا ونهر ابراهيم وآبار قطين عازار المتن العالي ومحطة الديشونية؛ لذلك اضطرت المؤسسة إلى قطع المياه عن مناطق ساحل المتن وكسروان وجبيل والمتن العالي والمنصورية والمونتيفردي.تؤكد المؤسسة أنها ستعاود أعمال التكرير والتوزيع فور انحسار العاصفة وانخفاض نسبة العكار راجية تفهم المشتركين".