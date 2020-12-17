أبيض: فجوة كبيرة بين الدول الغنية والفقيرة في الحصول على لقاح "كورونا"

مقالة مهمة في صحيفة نيويورك تايمز عن الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة في الحصول على لقاح الكورونا. قد لا تتمكن الكثير من الدول الفقيرة من تطعيم اكثر من ٢٠٪ من سكانها عام ٢٠٢١ لان بعض الدول الغنية حجزت من الجرعات ما يكفي لتطعيم سكانها عدة مرات. https://t.co/GO5TV0qZX7
— Firass Abiad (@firassabiad) December 17, 2020
مقالة مهمة في صحيفة نيويورك تايمز عن الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة في الحصول على لقاح الكورونا. قد لا تتمكن الكثير من الدول الفقيرة من تطعيم اكثر من ٢٠٪ من سكانها عام ٢٠٢١ لان بعض الدول الغنية حجزت من الجرعات ما يكفي لتطعيم سكانها عدة مرات. https://t.co/GO5TV0qZX7