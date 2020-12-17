أبيض: فجوة كبيرة بين الدول الغنية والفقيرة في الحصول على لقاح "كورونا"

غرد رئيس مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض عبر حسابه على "تويتر" قائلا: مقالة في صحيفة نيويورك تايمز تتحدث عن الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة في الحصول على لقاح "كورونا".



ولفت أبيض الى أنه "قد لا تتمكن الكثير من الدول الفقيرة من تطعيم اكثر من 20٪ من سكانها عام 2021، مفسرا أن السبب يعود إلى أن بعض الدول الغنية حجزت من الجرعات ما يكفي لتطعيم سكانها عدة مرات".

مقالة مهمة في صحيفة نيويورك تايمز عن الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة في الحصول على لقاح الكورونا. قد لا تتمكن الكثير من الدول الفقيرة من تطعيم اكثر من ٢٠٪ من سكانها عام ٢٠٢١ لان بعض الدول الغنية حجزت من الجرعات ما يكفي لتطعيم سكانها عدة مرات. https://t.co/GO5TV0qZX7 — Firass Abiad (@firassabiad) December 17, 2020