حسن: مسار المستشفيات الميدانية الإضافية انطلق

غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عبر حسابه على "تويتر": "‏مسار المستشفيات الميدانية الإضافية انطلق وفق الحاجة الملحة من سير الضنية وطرابلس شمالا ومنها إلى صور وجويا جنوبا، بالتوازي تحضير أقسام كورونا إضافية في مستشفيات حكومية: سير الضنية راشيا حاصبيا جزين وسبلين، لكل شتام ومشكك نواياه، ولنا خير الفلاح والعمل".وأرفق تغريدته بهاشتاغ #إبرئوا_العمل_قبل_الذمة.