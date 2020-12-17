لبنان

11 إصابة جديدة بكورونا في عدد من البلدات العكارية.. هكذا توزعت

Lebanon 24
17-12-2020 | 08:36
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 أعلنت خلية الأزمة في بلدة القرنة، أن عدد الحالات الإيجابية ليل أمس، وصل إلى 5 حالات، وأن العدد الإجمالي للمصابين في البلدة ليلا أصبح 13 حالة، وهم قيد المتابعة.

كما أعلنت بلدية الشيخ محمد تسجيل حالتين إيجابيتين.

وأفادت خلية الطوارئ في بلدة حيزوق في بيان، أن إجمالي الحالات الإيجابية في البلدة هو 6 حالات قيد المتابعة.

وأعلنت خلية الأزمة في بلدة بقرزلا أن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية في البلدة أصبح 37 حالة وهي قيد المتابعة، كما أعلنت عن عدد من فحوص ال pcr لمخالطين جميعها أتت سلبية باستثناء حالة أتت رمادية وهي قيد الحجر المنزلي.

بدورها أفادت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة عن تسجيل حالتين إيجابيتين.

وفي بلدة البيرة، أعلنت خلية الأزمة عن تسجيل حالتين إيجابيتين من أبناء البلدة، وأن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية في البلدة أصبح 9 حالات وهي قيد المتابعة ، منها 3 حالات تعالج في المستشفى.

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