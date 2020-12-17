عمقه 6 أمتار.. إنقاذ إمرأة سقطت داخل بئر في معراب

تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني فجر اليوم، من إنتشال إمرأة سقطت داخل بئر للمياه على عمق 6 أمتار في بلدة معراب كسروان، ما أدى إلى إصابتها بجروح وكسور حرجة، وتم نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية لتلقي العلاج.