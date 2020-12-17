سقوط شجرتين على طريق العمارة في عكار.. تسبب بقطع الطريق واسلاك الكهرباء

تسببت الرياح والامطار الغزيرة التي ضربت المناطق الساحلية، بشكل خاص، من محافظة عكار بارتفاع منسوب الانهار وتخريب عدد من البيوت الزراعية المحمية التي تمزقت أغطيتها، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".كما تسببت الرياح بإسقاط شجرتين على طريق العمارة باتجاه البحر، ما تسبب بقطع الطريق واسلاك شبكة التوزيع الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي في تلك المحلة.وناشد الأهالي الجهات المعنية العمل على إزالة الشجرتين وإعادة فتح الطريق وإصلاح الأعطال، تمهيدا لعودة التيار الكهربائي.