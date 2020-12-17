إقفال مكتب الوكالة الوطنية في سرايا النبطية بعد إصابة أحد الزملاء

طلب محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، إقفال مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في سرايا النبطية لمدة أسبوع، بعد إصابة رئيس المكتب الزميل سامر وهبي بفيروس كورونا، وطلب فقيه من بلدية النبطية تعقيم المكتب.