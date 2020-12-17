"إعصار لبنان".. خبير يشرح ما حصل أمس ويكشف موعد تحسن الطقس

أكد الخبير عباس عبيد من مصلحة الارصاد الجوية لـ"صوت لبنان" ان ما حصل امس "امر اعتيادي لان الغيوم التي تتشكل حول الاعاصير تأخذ الشكل ذاته مع المنخفضات الجوية"، موضحاً "السبب حرارة المياه المرتفعة والهواء البارد في الطبقات العليا في الجو لكن سرعة الرياح لم تتخطَ الـ 120 كلم كما يحصل في الاعاصير".وأمس، أشارت مصلحة الارصاد الجوية انه سيحصل تكوين إعصار في لبنان، أي أقل من إعصار وأكبر من عاصفة وقوته ليست اعصاراً انما تكوينه بشكل إعصار.