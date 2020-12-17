لبنان

المياه دخلت مستودعا للاخشاب في كفرجوز

Lebanon 24
17-12-2020 | 09:59
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دخلت المياه مستودعا للاخشاب في بلدة كفرجوز، جراء الامطار الغزيرة التي هطلت طوال الليل وفي ساعات الصباح ، وعملت عناصر من بلدية النبطية على تصريفها الى الخارج.
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