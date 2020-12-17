سنة إضافية من المعاناة حتى لو وصل اللقاح.. وهذه هي الأسباب

حذّر رئيس اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الدكتورعبد الرحمن البزري من "العودة الى الارقام المرتفعة في الاصابات"، لافتا الى أنّ "اعداداً جديدة تظهر من خلال اعتماد فحص الـ Anti-genes وهو أكثر دقّة من الـ PCR".

وفي حديث مع صوت لبنان، أكد البزري "اننا في مقدّمة الدول التي تعاني من الانتشار المجتمعي للوباء"، مضيفاً: "لم نستطع السيطرة على اي موجة بشكل جدّي وبعد كل اقفال تحدث الفوضى ويحصل تراجع في الاجراءات الوقائية ولا سيما التباعد الاجتماعي".

البزري اكد ان اللقاح يحمي من الإصابة الشديدة بنسبة 95% للشباب و85% للمسنين "لكن توزيع هذه اللقاحات على صعيد العالم أجمع سيحتاج أشهرا عدّة، وفي أوروبا يتحدثون عن انحسار قد يبدأ في الربيع المقبل"، متوقعاً "سنة اضافية من المعاناة في لبنان حتى لو وصل اللقاح لان تأمين المناعة المطلوبة يحتاج الى نسبة ملقّحين تصل الى 70%".