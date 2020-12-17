لبنان

بتوجيهات من وزني.. الجيش والجمارك سيكشفان على حوالي 700 مستوعب متروك بالمرفأ منذ 2005

Lebanon 24
17-12-2020 | 10:05
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بتوجيهات من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني، سيقوم الجيش اليوم بالتعاون مع الجمارك اللبنانية بالبدء بالكشف على حوالي 700 مستوعب متروك في المرفأ منذ العام 2005.

وفي 16/12/2020، تم البحث في موضوع التنسيق بين الجيش والجمارك باتصال هاتفي بين وزني وقائد الجيش جوزيف عون للكشف على المستوعبات المتروكة ومعالجتها فوراً.

وعقد اجتماع اليوم بين وزني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي ومدير عام الجمارك بالتكليف ريمون خوري ومدير عام مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي في موضوع التعاون الكامل وتنسيق الخطوات السريعة مع الجيش لمعالجة موضوع المستوعبات والتأكد من سلامتها.
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