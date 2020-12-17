لبنان

الدولة تعيد طرابلس إلى العصر الحجري.. لا كهرباء ولا مياه!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2020 | 10:32
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تشهد العديد من المناطق ضمن نطاق مدينة طرابلس وضواحيها تقنيناً قاسياً للكهرباء حيث أنّ بعض مناطق الفيحاء لم ترَ الكهرباء نهائياً منذ نحو 24 ساعة كاملة ما أدّى كذلك إلى أزمة انقطاع مياه أيضاً في بعض المناطق، وكأنّ الدولة تعيد المدينة وأهلها إلى العصر الحجري.
وتشهد مناطق القبة وأبي سمراء والزاهرية والتبانة انقطاعاً كاملاً للكهرباء منذ يوم أمس، فيما شهدت مناطق طرابلس الجديدة تقنيناً أقلّ قسوة حيث أتت الكهرباء لمدّة 6 ساعات فيها.
ويأتي هذا التقنين القاسي بسبب إطفاء المجموعة الغازية الأولى في معمل دير عمار نتيجة نفاد مادة "الفيول أويل" بانتظار باخرة من معمل الزهراني تحمل "الفيول أويل" كان من المفترض أن تصل اليوم الخميس لتفريغ حمولتها في معمل دير عمار، لكنّها لم تتمكن حتّى الساعة من الرسو بسبب سوء الأحوال الجوية.
إلى ذلك، أدّى الانقطاع الطويل للكهرباء إلى أزمة انقطاع مياه في العديد من المناطق التي تتغذى أبنيتها بالمياه من خزانات تمتلئ خلال وجود التيار الكهربائي.
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