لبنان

المدارس والمهنيات اقفلت في بنت جبيل تلبية لقرار هيئة التنسيق

Lebanon 24
17-12-2020 | 10:29
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 اقفلت اليوم المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة والمهنيات في قضاء بنت جبيل، تلبية لقرار هيئة التنسيق النقابية بالدعوة للاضراب، والذي وجهته للثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد.
 
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