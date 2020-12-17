المدارس والمهنيات اقفلت في بنت جبيل تلبية لقرار هيئة التنسيق

اقفلت اليوم المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة والمهنيات في قضاء بنت جبيل، تلبية لقرار هيئة التنسيق النقابية بالدعوة للاضراب، والذي وجهته للثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد.