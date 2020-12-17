هام لطلاب ميس الرسمية.. التعليم عن بعد مستمر حتى هذا التاريخ

قررت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع بلدية ميمس في قضاء حاصبيا استكمال التعلم عن بعد، دون حضور التلامذة في مدرسة ميس الرسمية، وذلك حتى مساء الأحد 20 الحالي.



وتنظم مديرة المدرسة حضور الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى المدرسة إذا تعذر عليهم متابعة التعلم عن بعد من منازلهم مع اتخاذ الإجراءات الصحية كافة .