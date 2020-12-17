الرياح العاتية اقتلعت اشجارا معمرة في عكار

ادت الرياح العاتية والامطار الغزيرة في بلدة كروم عرب - عكار الى اقتلاع اشجار معمرة وانهيار جدران، فيما الحقت السيول اضرارا في الممتلكات وفي التيار الكهربائي.



وتفقد رئيس البلدية عبود سليمان الاضرار، وناشد المسؤولين والهيئة العليا للاغاثة "تعويض الاهالي لان حجم الاضرار كبير".