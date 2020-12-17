لبنان

دواء لبناني أغلى من الأجنبي بمرّتين.. هذا ما يجري بالصيدليات

Lebanon 24
17-12-2020 | 10:43
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في ظل أزمة رفع الدعم عن الدواء وشح الكميات المتوفرة للإستهلاك من الأصناف الأجنبية، تبرز في بعض الصيدليات أدوية لبنانية. وهي أدوية جينيريك تحمل تركبية الدواء الـbrand نفسها، لكنها من إنتاج شركة أخرى، بحسب ما أشارت "المدن".

ومن الأدوية المُستحدث وجودها في الصيدليات دواء مسكن للأوجاع يحمل تركيبة Panadol نفسها، أي أنّه بديل عنه.

ولكن من اللافت أن الدواء الأصيل، وهو من إنتاج إيرلندا، يباع بـ 3250 ليرة فقط، في مقابل سعر علبة الدواء اللبناني الإنتاج بـ6500 ليرة. بمعنى أن الدواء الجينيريك يبلغ سعره ضعفي الدواء الأصيل، بدلاً من العكس.

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