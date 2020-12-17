لبنان

توزيع 550 حصة غذائية على أهالي وسكان شكا بمناسبة الاعياد

Lebanon 24
17-12-2020 | 10:59
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إنتهت المرحلة الرابعة من حملة Chekka Corona Crisis Solidarity بتوزيع 550 حصة غذائية على بعض أهالي وسكان شكا بمناسبة الاعياد ومساعدة العائلات خاصة في هذه الظروف الصعبة وبتضافر جهود الخيريين.

وشكر القيمون "كل من ساهم في نجاح المرحلة من خلال التبرع، التنظيم والتوزيع"، آملين أن "تكون ذكرى ميلاد المخلص بداية ميلاد الخلاص من الاوضاع الصعبة، وأن تكون السنة الجديدة مناسبة لتجديد الامل بغد ومستقبل أفضل".
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