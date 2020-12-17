توزيع 550 حصة غذائية على أهالي وسكان شكا بمناسبة الاعياد

إنتهت المرحلة الرابعة من حملة Chekka Corona Crisis Solidarity بتوزيع 550 حصة غذائية على بعض أهالي وسكان شكا بمناسبة الاعياد ومساعدة العائلات خاصة في هذه الظروف الصعبة وبتضافر جهود الخيريين.



وشكر القيمون "كل من ساهم في نجاح المرحلة من خلال التبرع، التنظيم والتوزيع"، آملين أن "تكون ذكرى ميلاد المخلص بداية ميلاد الخلاص من الاوضاع الصعبة، وأن تكون السنة الجديدة مناسبة لتجديد الامل بغد ومستقبل أفضل".