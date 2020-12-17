لبنان

زكي بعد لقائه عون: جاهزون للمساعدة إذا طلب منا ذلك

Lebanon 24
17-12-2020 | 11:07
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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.

بعد اللقاء، رأى السفير زكي في تصريح أن "هناك مسؤوليات تقع على عاتق المسؤولين في لبنان يتعين عليهم حلها، والجامعة العربية طرف مساعد، ونحن جاهزون للمساعدة إذا طلب منا ذلك".

وأوضح أن "هدف الزيارة هو الاطلاع على الوضع في لبنان وتقييمه، ونأمل أن نتمكن من المساعدة كي يتمكن لبنان من الخروج من أزمته، فالعمل بالشكل الروتيني التقليدي يجب أن ينحى جانبا لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية".
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