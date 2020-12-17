تبغ وتنباك معسل.. ضبط منتجات مهربة في عكار وطرابلس

اعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان انها "واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ نفذ جهاز المكافحة التابع لها عملية دهم في منطقة نبع الغزيلة - عكار وجبل محسن - طرابلس، ضبط بنتيجتها كميات مهربة كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل، فصادرها وسطرت محاضر بالمخالفين، واودعهم القضاء المختص".