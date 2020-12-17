لبنان

عون تسلم من ديوان المحاسبة تقريرا حول تنفيذ خطة النقل الحضري في بيروت الكبرى

Lebanon 24
17-12-2020 | 11:19
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تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران تقريرا خاصا حول تنفيذ خطة النقل الحضري في بيروت الكبرى على ضوء اتفاقيات القروض الممولة من البنك الدولي
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ديوان المحاسبة

لبنان

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