عون تسلم من ديوان المحاسبة تقريرا حول تنفيذ خطة النقل الحضري في بيروت الكبرى

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران تقريرا خاصا حول تنفيذ خطة النقل الحضري في بيروت الكبرى على ضوء اتفاقيات القروض الممولة من البنك الدولي