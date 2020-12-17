لبنان

تجمع محامي "حزب الله" يتقدم بدعوى قضائية ضد أشرف ريفي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2020 | 11:32
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تقدم المحامي جهاد عثمان من تجمع محامي حزب الله بدعوى قضائية ضد الوزير السابق أشرف ريفي على خلفية اتهامه الحزب بالتسبب بإنفجار مرفأ بيروت وما ينتج عن هذا الإتهام من تحريض وفتنة وتهديد للسلم الأهلي.
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أشرف ريفي

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