خلية الازمة في قضاء زغرتا: 44 حالة ايجابية

اعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا "تسجيل 44 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:زغرتا: 25ارده: 2مجدليا: 1رشعين: 3قره باش: 1عشاش: 3كفردلاقوس: 2ايطو: 2كفرياشيت: 1الجديدة: 1كرمسده: 1راسكيفا: 1مزرعة النهر: 1وشددت الخلية على المصابين والمخالطين لهم، "وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".