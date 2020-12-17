تفاوت نسبة التزام الاضراب في مدارس الكورة

تفاوتت نسبة التزام مدارس قضاء الكورة الاضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية بين المدارس الرسمية والخاصة. ففي حين أقفلت المدارس الرسمية بشكل كامل، تفاوتت نسبة التزام المدارس الخاصة الاقفال، ففي حين فتح بعضها لتعليم طلاب صفوف الشهادات الرسمية والامتحانات التي تجريها المدرسة، امتنع البعض الآخر عن التعليم.