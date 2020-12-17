لبنان

بسبب كورونا.. ماكرون يلغي زيارته إلى لبنان

Lebanon 24
17-12-2020 | 11:45
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أكّدت الرئاسة الفرنسية إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنّه سيعزل نفسه لمدة 7 ايام على أن يتابع مهامه عن بعد. 
 
وأضافت الرئاسة: "من غير المعروف حاليا كيف أصيب الرئيس ماكرون بفيروس كورونا". 
 
من جهته، أكّد مسؤول في الإيليزيه أنّ ماكرون سيلغي كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان؛ علماً أنّه كان من المقرر أن يصل إلى بيروت في 21 كانون الأول الجاري. 
 
وكانت ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن "برنامج زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون بات ضيقا جدا، ومحصورا بلقاء القوة الفرنسية العاملة في إطار قوات "اليونيفيل".
 
 
 
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