توضيح من مديرية أمن الدولة: اللواء صليبا حضر إلى قصر عدل بيروت اليوم

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة - البيان الآتي: "تداول بعض المواقع الإخبارية خبراً نقلاً عن بعض الصحف حول نية اللواء طوني صليبا عدم حضور الجلسة التي كانت مقررة اليوم لاستماعه.يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا قد حضر إلى قصر عدل بيروت في الوقت المحدد.وتكرر المديرية تمنيها عدم نشر أو تداول أية أخبار دون التأكد من صحتها والذي من شأنه تضليل التحقيق".