لبنان

توضيح من مديرية أمن الدولة: اللواء صليبا حضر إلى قصر عدل بيروت اليوم

Lebanon 24
17-12-2020 | 12:16
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة - البيان الآتي: "تداول بعض المواقع الإخبارية خبراً نقلاً عن بعض الصحف حول نية اللواء طوني صليبا عدم حضور الجلسة التي كانت مقررة اليوم لاستماعه.

يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا قد حضر إلى قصر عدل بيروت في الوقت المحدد.

وتكرر المديرية تمنيها عدم نشر أو تداول أية أخبار دون التأكد من صحتها والذي من شأنه تضليل التحقيق". 
 
وكانت أرجئت جلسة الإستماع الى صليبا الذي حضر اليوم الى قصر العدل في بيروت أمام المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الى موعد يُحدد لاحقاً بسبب رفع صوان يده عن الملف حكماً، ريثما يُصار الى البت بطلب نقل دعوى "الإرتياب المشروع" الذي تقدم به الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر الى محكمة التمييز.

كما تم إرجاء المقابلة بين اللواء صليبا والرائد جوزف النداف للسبب عينه.
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