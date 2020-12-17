برّي دعا لجلسة عامة الإثنين في قصر الأونيسكو.. و68 بنداً على جدول الأعمال (صور)

دعا رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إلى جلسة عامة تعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين في 21 الحالي، في قصر "الأونيسكو" لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

وفي ما يلي جدول أعمال الجلسة المكوّن من 68 بنداً: