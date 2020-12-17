18
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رئيس رابطة التعليم الاساسي يفسر سبب الإضراب التحذيري
Lebanon 24
17-12-2020
|
13:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد في تصريح "أن اضرابنا اليوم كقطاع تعليمي رسمي وخاص يأتي في سياق رفض السياسة المتبعة لجهة رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية والمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية لكل القطاعات التعليمية الرسمية والخاصة لاسيما المتعلقة بتصحيح الأجور والرواتب في ظل تدني قيمة الليرة مقابل ارتفاع الدولار".
وقال: "لم نتواصل مع وزير التربية (في حكومة تصريف الأعمال) لوضعه في أجواء تحركنا المطلبي اليوم ولكنه كان في خضم خطواتنا بالفترات السابقة. كنا ننتظر من الحكومة المستقيلة حاليا تحسين وضع الرواتب وإعادة النظر فيها وهذا ما كان ينقله لنا الوزير المجذوب إلا أن استقالتها أوصلتنا الى مكان مسدود أدى الى انهيار قيمة رواتبنا وتراجع قدراتنا الشرائية. المشكلة لم تكن مع وزير التربية الذي نكن له كل الاحترام لأنه دائما معنا وسباق في دعمنا. وتحركنا اليوم ليس موجها ضده بل هو موجه إلى السياسيين الذين يماطلون في تأخير ولادة الحكومة.
أضاف: "موقفنا ليس تدخلا في الوضع السياسي بقدر ما هو اهتمام بوضعنا نقابيا وحرصنا على معلمينا. وتشكيل الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى استقرار اقتصادي ومعيشي ومن خلالها يكون لنا مرجعية نرفع مطالبنا إليها بهدف تحقيقها".
وتناول الخطوات اللاحقة للرابطة، فقال: "إن استراتيجية خطواتنا التصعيدية تقررها مجالس المندوبين في هيئة التنسيق النقابية المتمثلة بنقابة المعلمين والروابط التي باتت جميعها جاهزة لرفض السياسات الحالية والمطالبة بتحسين وضعها وأقلها، سيترجم بالإضرابات والاعتصامات وكل الأطر القانونية التي تضمن لنا نيل حقوقنا".
وختم متمنيا "تجاوب السلطة وتحكيم ضميرها والاقلاع عن المحاصصة والإسراع بتأليف الحكومة لتلبية مطالب الشعب واستعادة قيمة الرواتب ورفع القدرة الشرائية والعمل على معالجة الأزمة من كافة جوانبها".
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
Lebanon 24
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
20:35 | 2020-12-16
16/12/2020 08:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:38 | 2020-12-17
17/12/2020 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
19:41 | 2020-12-16
16/12/2020 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
06:58 | 2020-12-17
17/12/2020 06:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
09:00 | 2020-12-17
17/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:33 | 2020-12-17
القاضية عون استمعت الى سلامة في ملفي الدولار المدعوم والقروض السكنية
15:21 | 2020-12-17
فنيانوس يفسر سبب عدم حضوره الى دائرة المحقق العدلي
15:05 | 2020-12-17
محامون يطالبون بتمديد ولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان..
14:53 | 2020-12-17
عثروا عليه مكبّل اليدين.. جثة في طرابلس!
14:50 | 2020-12-17
بلدة لبنانية بلا كهرباء أواخر الشهر.. بسبب امتناع الدولة عن الدفع!
14:30 | 2020-12-17
عون تبلغ استعداد الجامعة العربية مساعدة لبنان: المعايير الواحدة تذلل صعوبات التشكيل
فيديو
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
17/12/2020 15:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 15:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 15:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact