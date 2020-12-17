لبنان

رئيس رابطة التعليم الاساسي يفسر سبب الإضراب التحذيري

Lebanon 24
17-12-2020 | 13:11
A-
A+
Doc-P-775838-637438079140985577.jpg
Doc-P-775838-637438079140985577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد في تصريح "أن اضرابنا اليوم كقطاع تعليمي رسمي وخاص يأتي في سياق رفض السياسة المتبعة لجهة رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية والمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية لكل القطاعات التعليمية الرسمية والخاصة لاسيما المتعلقة بتصحيح الأجور والرواتب في ظل تدني قيمة الليرة مقابل ارتفاع الدولار".

وقال: "لم نتواصل مع وزير التربية (في حكومة تصريف الأعمال) لوضعه في أجواء تحركنا المطلبي اليوم ولكنه كان في خضم خطواتنا بالفترات السابقة. كنا ننتظر من الحكومة المستقيلة حاليا تحسين وضع الرواتب وإعادة النظر فيها وهذا ما كان ينقله لنا الوزير المجذوب إلا أن استقالتها أوصلتنا الى مكان مسدود أدى الى انهيار قيمة رواتبنا وتراجع قدراتنا الشرائية. المشكلة لم تكن مع وزير التربية الذي نكن له كل الاحترام لأنه دائما معنا وسباق في دعمنا. وتحركنا اليوم ليس موجها ضده بل هو موجه إلى السياسيين الذين يماطلون في تأخير ولادة الحكومة.
أضاف: "موقفنا ليس تدخلا في الوضع السياسي بقدر ما هو اهتمام بوضعنا نقابيا وحرصنا على معلمينا. وتشكيل الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى استقرار اقتصادي ومعيشي ومن خلالها يكون لنا مرجعية نرفع مطالبنا إليها بهدف تحقيقها".

وتناول الخطوات اللاحقة للرابطة، فقال: "إن استراتيجية خطواتنا التصعيدية تقررها مجالس المندوبين في هيئة التنسيق النقابية المتمثلة بنقابة المعلمين والروابط التي باتت جميعها جاهزة لرفض السياسات الحالية والمطالبة بتحسين وضعها وأقلها، سيترجم بالإضرابات والاعتصامات وكل الأطر القانونية التي تضمن لنا نيل حقوقنا".

وختم متمنيا "تجاوب السلطة وتحكيم ضميرها والاقلاع عن المحاصصة والإسراع بتأليف الحكومة لتلبية مطالب الشعب واستعادة قيمة الرواتب ورفع القدرة الشرائية والعمل على معالجة الأزمة من كافة جوانبها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:35 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:41 | 2020-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:33 | 2020-12-17
15:21 | 2020-12-17
15:05 | 2020-12-17
14:53 | 2020-12-17
14:50 | 2020-12-17
14:30 | 2020-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website